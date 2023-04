Radonjic miglior dribblatore in A nelle ultime 5. E il secondo è Zaccagni

Lazio contro Torino sarà anche la sfida tra due dribblatori naturali: il granata Nemanja Radonjic e il biancoceleste Mattia Zaccagni . Da quando è tornato titolare fisso, ovvero nelle ultime 5 partite, dopo le ormani note vicende del derby della Mole, il serbo è il giocatore con più dribbling riusciti in Serie A: ben 24, in media poco meno di 5 a gara. Appena dietro si trova Zaccagni, sempre più perno della Lazio di Sarri, che si ferma a 21. Il giocatore biancoceleste sta vivendo una delle migliori stagioni della carriera. Con Sarri ha trovato la sua giusta collocazione in campo e sta offrendo un rendimento straordinario sotto tutti i punti di vista. Per Radonjic è stata un'annata di riscatto, sebbene non sia stata caratterizzata dalla continuità. Il punto più basso è stato vissuto nella sfida di ritorno con la Juventus, ma a distanza di qualche settimana le cose sono notevolmente cambiate.

I numeri di Zaccagni sono notevoli, Radonjic verso le trenta presenze stagionali

Radonjic dovrebbe toccare a Roma con la Lazio la trentesima presenza stagionale con la maglia del Torino. Fin qui ha realizzato quattro reti, due in campionato, due in Coppa Italia. Ha anche sfornato tre assist. Nelle ultime giornate ha reagito alla grande a quanto accaduto nel derby ed è tornato a garantire prestazioni di qualità. I suoi strappi sono una delle armi del Torino e soprattutto in un periodo nel quale Vlasic è particolarmente spento, Radonjic ha spesso sulle sue spalle gran parte del peso delle giocate offensive del Torino. I numeri di Zaccagni in stagione sono di un altro livello: 37 apparizioni stagionali, di cui 27 in campionato contraddistinte da ben 10 gol. Gli assist stagionali sono prossimi a toccare la doppia cifra (nove in tutte le competizioni fino a questo momento). Come detto, entrambi amano dribblare ed entrambi sanno creare superiorità numerica nelle metà campo avversarie. La loro sfida a distanza sarà uno scontro nello scontro all'Olimpico.