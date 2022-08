Le pagelle di Monza-Torino 1-2: Radonjic, ti manca solo il gol. Sanabria c’è

Termina Monza-Torino, la prima giornata di campionato, ed è il momento delle pagelle. I granata ottengono i primi tre punti del campionato, grazie alle reti di Miranchuk nel primo tempo e Sanabria nella ripresa. Un risultato sostanzialmente giusto, anche se il gol nel finale non manca nemmeno stavolta. Per fortuna di Juric non è l'unico punto di continuità con la scorsa stagione.