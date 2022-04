Le pagelle di Salernitana-Torino 0-1: Berisha è il migliore dei granata

Termina Salernitana-Torino, è il momento delle pagelle. I granata tornano alla vittoria pur senza meravigliare sul piano della prestazione: ma i tre punti portano la squadra di Juric a 38 punti in classifica con otto partite da giocare, in acque pienamente sicure.

Per quanto riguarda i singoli, il miglior granata è Berisha, autore di un paio di parate salva-risultato, anche se il match-winner è Belotti. Non brilla Lukic da trequartista, mentre in difesa i tre di Juric si rendono autori di una buona prestazione.