Le pagelle di Torino-Sassuolo 0-1: un passo indietro di tutta la squadra

Termina Torino-Sassuolo, è il momento delle pagelle. Perdono i granata, come a San Siro con l'Inter, 1-0 con un gol subito nel finale. I gol presi alla fine sono un incubo ricorrente, troppo ricorrente al di là del normale. Ma stavolta è la prestazione di tutta la squadra a non essere stata convincente al contrario di quello che si era visto a Milano.

Per quanto riguarda i singoli, Vanja è il migliore per la parata nel primo tempo su Frattesi, per il resto nessuno dei granata brilla particolarmente. Vlasic e Radonjic spenti, a Seck non riesce niente, Sanabria e Pellegri combinano poco: davanti il Toro è spuntato. Dietro, male Buongiorno.