Le probabili formazioni di Torino-Fiorentina: Bremer comanda la difesa

Le scelte di Juric e Italiano: Mandragora torna titolare, Berisha spera nell'esordio in Serie A con il Torino

Solo domani il Torino diramerà la lista dei convocati che è stato possibile comporre solo in extremis a causa degli avvenimenti convulsi delle ultime ore, tra test Covid e visite mediche di idoneità dei negativizzati. In base alle informazioni disponibili, ecco quella che potrebbe essere l'undici del Torino anti-Fiorentina.

Possibile esordio dal primo minuto per Etrit Berisha, il portiere albanese è pronto a giocare per la prima volta in campionato con il Toro. Torna in campo dal primo minuto anche Rolando Mandragora, recuperato al 100% dopo l'infortunio subito ad ottobre, come testimoniato dal match di Coppa Italia dello scorso 16 dicembre nel quale era presente dall'inizio.