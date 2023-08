Le reazioni social del Torino: 200 in Serie A per Linetty, Dellavalle tifoso

La prima giornata del Torino si chiude con uno scialbo 0-0 contro un Cagliari battagliero. Giocare contro Ranieri non è mai semplice, ma dagli uomini di Juric era lecito aspettarsi di più. "L’anno scorso le perdevamo queste partite. In attacco bisogna essere diversi", ha commentato il tecnico granata nell'immediato post gara (QUI le sue parole). Un passo in avanti dunque c'è stato, ma resta l'amaro in bocca per le occasioni di Sanabria e Schuurs. Non sono mancati i commenti dei giocatori sui social.