Le strutture del Torino a Torino: un vantaggio competitivo

Confesso: non c’ero mai entrato per assistere a una partita di calcio. Stadio sontuoso, visibilità ottima in ogni settore o quasi, tecnologia a go go e terreno di gioco a due passi. Per contro: atmosfera gelida (e non parlo delle condizioni atmosferiche) e la sensazione di trovarsi in un’astronave atterrata in un luogo che non è più Torino e non è nemmeno Venaria, zona circostante lo stadio abbastanza desolante, per non dire dei chilometri a piedi per raggiungere la macchina, resi ancora più duri dai 4 gol sul groppone.