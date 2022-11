Le vacanze dei giocatori del Torino: da Ricci a Schuurs, lavoro e mete esotiche

Subito dopo Roma-Torino, il tecnico del Torino Ivan Juric ha liberato la squadra per due settimane di vacanza completa: tutto il gruppo squadra in libera uscita, escluso ovviamente chi gioca il Mondiale, sapendo che sotto le feste i giorni liberi saranno pochi o nessuno. Quasi tutti i calciatori hanno quindi lasciato Torino, dirigendosi verso mete esotiche, sapendo però di dover comunque svolgere dei lavori fisici assegnati dallo staff tecnico per non perdere del tutto il tono muscolare. Ora che le vacanze sono agli sgoccioli - la ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 28 novembre - vediamo come i calciatori del Torino le hanno trascorse, grazie a ciò che hanno postato sui social.