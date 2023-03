Lecce-Torino 0-2, Baroni: “Abbiamo tenuto i granata nella loro metà campo”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Lecce al termine della sfida contro il Torino valida per il 26° turno di Serie A

Redazione Toro News

Al termine della sfida tra Lecce e Torino, valida per la 26^ giornata di Serie A, il tecnico giallorosso Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Oggi abbiamo gestito male una palla inattiva e una penetrazione dove potevamo far meglio, questo è stato il nostro problema. La squadra ha poi fatto un gioco aggressivo e alto tenendo il Torino nella sua metà campo, bastava guardare la supremazia territoriale e i 49 ingressi in area di rigore nostra contro i 19 loro, 4 tiri verso il loro specchio e due nella porta. Dobbiamo fare meglio ma come prestazione non posso rimproverare nulla, se non maggiore attenzione per questi dettagli che ci stanno penalizzando. In Serie A le squadre sono forti ma devono far qualcosa di importante per fare gol".

Cosa è mancato per far gol?"Negli ultimi 20 metri, nella rifinitura e nel tiro. La squadra oggi non ha sbagliato la prestazione ma non ha fatto gol, siamo stati nella loro metà campo ma senza metterla dentro".

Dovete evitare queste disattenzioni sui gol presi?"Assolutamente, non si risale in linea e non si scappa su questa palla qua nel primo gol. Ci si lavorerà, in questo momento gli episodi ci stano penalizzando oltre misura nel risultato. Il Torino per riuscire a segnare deve fare qualcosa di importante, non così, dobbiamo far meglio. Dal punto di vista della prestazione però è difficile far meglio".

Sono gli attaccanti che devono migliorare o anche difensori e centrocampisti per far più gol?"Noi abbiamo fatto due cambi perché il Torino stava basso e ci lasciava fare la partita e quindi c'erano pochi spazi. Ci serviva più qualità e Oudin è un giocatore con un buon tiro e anche Colombo. I ragazzi devono stare sereni e anche chi è entrato ha fatto molto bene. Noi ci difendiamo molto alti e abbiamo concesso pochi ingressi in area al Torino, credo sia la partita in cui hanno fatto meno tiri. Il Lecce non si può permettere queste disattenzioni, è doloroso ma mi devono prendere la responsabilità"