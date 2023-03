Lecce-Torino 0-2: Singo-Sanabria, doppio vantaggio granata all’intervallo

Il primo tempo: Singo-Sanabria, fiammata Toro

Primo tempo controvento per i granata, che al 6' hanno la prima occasione: cross dalla sinistra di Radonjic per Singo, che svetta ma non inquadra la porta. Ma sono solo le prove generali per il gol del vantaggio che l'esterno ivoriano realizza al 20'. Buono schema sugli sviluppi di calcio di punizione e Miranchuk che pennella per l'inserimento di Singo, che si fa trovare sul secondo palo e batte Falcone con il piatto destro. Neanche il tempo di ripartire che i granata trovano subito il raddoppio al 23': spunto incredibile di Radonjic, che semina il panico sulla sinistra, lascia sul posto Baschirotto, entra in area e trova Sanabria che deve solo appoggiare in rete il suo settimo gol in questa Serie A. Alla mezzora scatta quindi il cartellino giallo per Buongiorno, troppo irruento su Strefezza in mezzo al campo. Si accende un accenno di rissa dopo un contatto tra il brasiliano ed Ilic e volano cartellini: ammoniti Vanja, Ilic e Strefezza; espulsi il dirigente giallorosso Trinchera ed il fisioterapista granata Gerundo. Strefezza rischia tantissimo al 37', quando interviene fuori tempo ancora una volta su Ilic ma per Sacchi non ci sono gli estremi per il secondo giallo. Un primo tempo molto nervoso vede il sesto cartellino ai danni di Hjulmand, che entra fuori tempo su Linetty in mezzo al campo. Scattano quindi due minuti di recupero che vanno in archivio senza particolari occasioni: all'intervallo è doppio vantaggio Toro, gara in discesa per gli uomini di Juric. L'obiettivo sarà quello di evitare il consueto calo della ripresa.