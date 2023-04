Linetty pre Lazio-Torino: “Arrabbiati dopo l’ultimo pareggio, qui per vincere”

Pochi minuti prima dell'inizio di Lazio-Torino, gara valida per la 31^ giornata di Serie A, Karol Linetty è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come sta il Torino? "Sta bene, siamo arrabbiati dopo l'ultimo risultato. Dovevamo vincere e invece abbiamo pareggiato e siamo venuti qua carichi per fare i tre punti".

Oggi affronti un centrocampo molto forte, come vi siete preparati? "Abbiamo preparato tutto, non solo centrocampo ma anche attaccanti e difensori. Sappiamo come dobbiamo attaccare e difendere e siamo pronti, faremo di tutto per vincere".