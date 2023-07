LIVE – Allenamento pomeridiano del Torino: Karamoh lavora a parte

18.06: Juric mette mano alle squadre: Verdi e Radonjic cambiano schieramento.

17.57: Juric cambia ancora. Giocatori divisi in due squadre, Granata e Bianchi. Pressing alto e transizioni veloci con rapida conclusione in porta per quest'ultimi.

17.53: Nuovo esercizio. Juric ha preparato un piccolo recinto con i cinesini, ora i giocatori si stanno passando la palla al suo interno e devono evitare le sagome con la forma umana.

17.44: Squadra divisa in tre gruppi, si prosegue con il torello. Juric osserva attentamente.

17.37: Ricci, Tameze e Pellegri in gruppo regolarmente. In mattinata avevano svolto una sessione specifica di allenamento in piscina

17.34: indicazioni di Juric per Ricci: "Vai Samuele, dammi amore"

17.33: Sul campo 2 si stanno allenando a parte Karamoh, Antolini e Silva

17.32: Allenamento iniziato, si parte con un torello

17.29: Sul campo principale si sono presentati Schuurs, Bayeye, Bellanova, Tameze, Verdi, Vojvoda, Rodriguez, Dellavalle Ciammaglichella, Dembele, Zannetos Savva e Gineitis. Potrebbero ancora arrivare i restanti giocatori pian piano.

17.15: Il Torino di mister Juric scenderà in campo per la sessione di allenamento pomeridiano. La squadra scenderà in campo alle 17:30

Nono giorno di ritiro per il Torino a Pinzolo. La truppa di Juric sta lavorando sodo per preparare al meglio la stagione 23/24, nella quale ci si aspetterà molto dai giocatori granata. Già in mattinata la squadra ha svolto l'allenamento, a breve scenderà in campo per la sessione pomeridiana.