Torino, Juric punta sui cross: gli esterni devono aiutare gli attaccanti

Juric vuole spinta, cross e velocità dai suoi esterni: ecco come si supportano gli attaccanti

Uno dei principali problemi del Toro nella passata stagione è stata la difficoltà nel trovare la via del gol con continuità. La formazione granata non è quasi mai stata tanto prolifica rispetto alla mole di gioco creata. Questa mancanza è stata anche spesso sottolineata da Juric che ora vuole invertire la tendenza. Una possibile soluzione, secondo quanto visto negli allenamenti, potrebbe essere quella di sostenere la manovra offensiva con molti inserimenti degli esterni di centrocampo. Durante le ultime esercitazioni infatti il tecnico granata ha spesso insistito affinché i due 'quinti' come spesso vengono chiamati si proponessero sulla fascia e andassero spesso al traversone. Non sono mancati anche diversi cross lunghi sul secondo palo che chiamassero in causa proprio l'altro esterno pronto a tentare di calciare in porta il pallone arrivata dalla fascia a lui opposta. Questa soluzione dei cross lunghi, se allenata bene, potrebbe diventare la giusta soluzione per aumentare il numero di palloni dentro l'area e con l'innesto di Bellanova sulla destra (più un mancino ancora da individuare) la qualità in questo fondamentale non manca.