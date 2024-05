Juric pre Verona-Torino: “Insulti dal pullman? E’ stato un fallimento di tutti”

Juric during the Italian Serie A, football match between Torino FC and Juventus FC on13 April 2024 at Stadio Olympic Grande Torino, Turin Italy. Photo Nderim Kaceli

Come si stanno preparando i ragazzi? "Nell'ultima partita contro il Bologna abbiamo fatto bene. Andiamo a trovare una squadra che non è salva, ma che ha entusiasmo. Il Verona gioca molto verticale e con un gran ritmo".

Un suo commento sul calcio italiano in Europa e sulla possibilità di avere un nono posto in caso di vittoria della Fiorentina, cosa ne pensa?"Italiano arrivava dalla sconfitta col Verona, mentre in Europa trova più facilità. Secondo me il nostro livello tattico è superiore, è una grande occasione per loro comunque. Dispiace per le ultime partite dove è mancato qualcosa, abbiamo pochi giocatori, ma faremo del nostro meglio".