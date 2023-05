LIVE! L’allenamento al Filadelfia: la squadra comincia a correre

Segui in diretta l'allenamento dei granata: porte aperte dalle 11:30, alle 12:00 inizia la sessione diretta da Juric

11: 55 palestra o fisioterapia per Linetty, Miranchuk, Sanabria e Radonjic

1 1:30 La squadra è scesa in campo, presente anche Zima

Benvenuti lettrici e lettori di Toro News alla diretta testuale dell'allenamento a porte aperte che il Torino svolgerà quest'oggi - martedì 16 maggio - al Filadelfia: i granata tornano in campo dopo la vittoria di Verona e lo faranno con il supporto dei propri tifosi. Allenamento a porte aperte per la squadra granata, che inizierà alle 12:00 la preparazione per l'importante gara di domenica 21 maggio alle ore 15:00 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.