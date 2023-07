LIVE – L’allenamento pomeridiano a Pinzolo: Pellegri lascia il campo

18.11 : Squadra sempre divisa in due gruppi e nuovo esercizio: si attacca in 10 contro zero.

17.53 : Squadra in campo per la fase di riscaldamento

Undicesimo giorno di ritiro per il Torino tra le montagne di Pinzolo. La truppa di Juric continua ad allenarsi in vista della prossima stagione. Dopo la sessione di allenamento mattutina, il gruppo squadra è pronto per scendere in campo per sostenere l'allenamento pomeridiano, che avrà inizio per le ore 18.00.