LIVE Nicola presenta Torino-Milan: “Oggi faremo la conta di quanti siamo”

in diretta dalla sala stampa dello stadio Olimpico "Grande Torino" collegati per la conferenza stampa di presentazione di Davide Nicola alla vigilia di Torino-Milan (domani, ore 20.45).

Il tecnico è arrivato in sala stampa: via alle domande.

Mister, domani contro i rossoneri: si sono rivelati incontenibili due giorni fa a Torino con la Juventus. Come si fermano? Sono il peggiore avversario possibile?

"Di avversari ne abbiamo avuti tanti e sono stati tutti tosti a loro modo. Il Milan è una squadra qualitativa, che applica un attacco posizionale; bisogna interpretare contro di loro soprattutto gli spazi. Hanno elementi di grande valore tecnico in attacco e terzini in grado di supportare continuamente l'azione. Come si fermano? Ci stiamo lavorando, oggi c'è l'ultimo allenamento e faremo la conta di quelli che siamo. Chi scenderà in campo dall'inizio e chi lo farò subentrando sarà importante; sarà un'altra gara da costruire a match in corso, come quella col Verona".

C'è un giocatore particolare, Kessie, che sta facendo molto bene. Come si ferma?

"Ha una esperienza non comune, poi interpreta il suo ruolo con capacità di inserimento importante. Sa giocare da mezzala, è predisposto a partecipare alla manovra offensiva. Da questo punto di vista hanno due mediani interscambiabili, hanno corsa e capacità tecnica. Noi dovremo essere abili a interpretare gli spazi; noi dovremo riconoscere chi entra in un dato spazio e leggere il modo di stare in campo di conseguenza. Ma non abbiamo incontrato solo il Milan che attua questo tipo di gioco; il loro valore specifico è quello tecnico. Davanti vedremo chi giocherà, se non c'è Ibra hanno Leao, Rebic, Mandzukic, giocatori in grado di non dare punti di riferimento e di consentire al Milan di avere padronanza. Noi siamo curiosi di confrontarci con un avversario di tale valore; vogliamo capire se riusciremo a limitarli bene. Si può intervenire su alcuni aspetti che può concedere il Milan".

Izzo e Nkoulou non disponibili? Come si reinventa il reparto? Buongiorno è la sorpresa, Lyanco in queste ultime settimane forse si è perso.

"Parto da Lyanco; non è che si sia perso, stava avendo continuità poi ha avuto un infortunio e altri giocatori hanno interpretato la sua posizione. Chi offre prestazioni soddisfacenti di solito ha poi continuità. Ma i ragazzi sanno che non mi lamento delle assenze perchè mi fido di chi ho a disposizione. Di sicuro non avremo Nicolas, sia per la squalifica che per la botta rimediata. Poi vedremo nei giorni a seguire. Quello che voglio capire è se Izzo potrà esserci o no. Se non ci fosse ne abbiamo altri; Buongiorno è un giovane di assoluto valore che ha la capacità di essere presente ed efficace anche contro giocatori di qualità. Una fortuna avere giocatori così perchè significa non essere mai a piedi".

Baselli e Mandragora si sono scambiati di posizione a Verona: è un'arma tattica in più?

"Sicuramente noi abbiamo in mente questo tipo di situazione. Anche perchè per come lo intendiamo noi il ruolo del play di centrocampo va interpretato con mobilità, nel senso che il regista deve anche saper inserirsi in avanti, ribaltando il triangolo di centrocampo. In particolare Daniele e Rolando hanno entrambi la capacità e la tendenza a costruire il gioco, quindi sarebbe un peccato se non sfruttassimo questa peculiarità".

Di Belotti abbiamo esaltato la generosità. Ma come va l'intesa con Sanabria? Gli sta chiedendo cose diverse?

"Dal punto di vista della costruzione del gruppo abbiamo fatto passi avanti enormi. Noi negli allenamenti non costruiamo coppie predefinite ma scambiamo di continuo gli interpreti. Belotti, Bonazzoli, Sanabria e Zaza possono dire la loro in ogni contesto; poi alcuni di loro hanno avuto più continuità e altri meno. Ma per me in questo momento diventa importante poter capire se posso togliere due attaccanti e metterne due che hanno un impatto importante a gara in corso; questo è successo a Verona. La capacità di saper giocare insieme con l'altro è richiesta a tutti. Siamo partiti con la coppia Zaza-Belotti con più frequenza quando Sanabria aveva il Covid, poi ha giocato Sanabria con Belotti e Sanabria con Zaza. Per me questi attaccanti possono interscambiarsi e occupare posizioni di attacco leggermente diverse seguendo i nostri principi di gioco che sono quelli di attaccare gli spazi, e saper chiudere in area su attacchi laterali. Vediamo l'allenamento di oggi; per me è importante verificare oggi lo stato di forma di tutti".

Vincendo una partita delle prossime tre il discorso salvezza può essere chiuso con una giornata di anticipo. Quanta responsabilità vi dà questo?

"Comprendo benissimo questa analisi e potrebbe essere anche non solo apprezzata ma condivisa. Noi però non programmiamo, non ci proiettiamo su quelle che potrebbero sulla carta essere più facili. Per la grande responsabilità che abbiamo, ogni partita che giochi può diventare quella determinante. Noi abbiamo quattro partite e siamo consapevoli che dobbiamo fare un tot di punti. Quello che faranno le altre squadre ha sicuramente un peso specifico, ma noi dobbiamo concentrarci su di noi. Ci sono avversari più qualitativi, poi altri che magari sono difficili da affrontare proprio perchè vengono ritenuti abbordabili. Nulla di tutto questo, ogni partita presenta difficoltà emozionali. Nulla è mai finito e il nostro campionato non finirà sicuramente dopo la partita di domani. Dobbiamo essere oggettivamente ottimisti perchè c'è la possibilità di conseguire altri punti; non so quanti ne servano, ma l'importante è fare le partite, le quattro che rimangono, che sono tutte delle opportunità. E la partita di domani è quella più importante. Per non sviare, aggiungo: non scindo mai l'aspetto psicologico da quello tecnico-tattico, nella preparazione della partita. La capacità fondamentale è quella di distaccarsi da ciò che avviene. E' come quando ti prepari per un viaggio e fai lo zaino; dentro ci metti tutto quello che ti serve".

Forse la squadra a Verona ha avvertito il primo caldo. Come sta la squadra dal punto di vista atletico? Soprattutto Belotti, lei lo sta sempre sostituendo, come sta fisicamente?

"La condizione atletica è importante come quella psicologica, impossibile staccare le due cose. Io non saprei dove inizia una e finisca l'altra. In alcuni momenti la stanchezza non la avverti, anche se dovresti, a causa della componente emotiva. Comunque la squadra sta lavorando su parametri importanti. Noi vogliamo giocare un calcio intenso, dove il possesso palla non serve per attirare gli avversari ma per andare a cercare spazi. Abbiamo implementato una metodologia diversa di allenamento; ora tutti i giocatori hanno condizioni ottimali. La variabile che subentra è quella dei diffidati, una cosa che serve valutare. Non bisogna dimenticare che i ragazzi hanno dovuto subire, così come successo per altre squadre, un'esperienza mai successa prima, quella di due stagioni di fatto non divise. E quindi la preparazione è stata per forza diversa rispetto a quando in estate ti fermi per 30 giorni. Queste sono cose che valutiamo ogni giorno con lo staff, sapendo che la partita cambia di quarto d'ora in quarto d'ora; le esigenze cambiano così come gli stati di forma. Noi proviamo a visualizzare quelli che potrebbero esser gli scenari e di conseguenza chi può essere impiegato. I valori di Belotti? Sono buoni, così come quelli di altri. Ma considerate il fatto che lui come altri ha dovuto essere l'esempio e tirare i compagni dentro la lotta. Ad oggi noi pensiamo di essere il Torino; non è solo importante chi inizia la partita, ma anche chi subentra, soprattutto in questo periodo".

Quattro partite in pochi giorni: ci sarà da fare turnover? Ha la certezza che i suoi giocatori siano al top?

"L'unica certezza che io vorrei avere è il dubbio. Nel senso che è l'unico aspetto che mi permette di verificare il mio lavoro, di non sedermi su quello che sto conseguendo: mettere in discussione tutto quello che si pensa è una grande forza. La partita, come dicevo, è un qualcosa di vivo, è uno spaccato situazionale in cui accadono diverse cose e tu ti devi far trovare pronto. Lo stato di forma migliore è lo stato mentale; il momento che stai vivendo, come lo stai vivendo, è fonte di energia per ogni dimostrazione di forza che sei chiamato a dare. Il modo di comunicare che abbiamo sempre cercato di portare nel gruppo è avere la convinzione nel lavoro che si sta facendo, e soprattutto il fatto di non essere schiavo di quel che accade. Questo è lo stato mentale che serve per aiutare sè stessi e gli altri".

Pensa di avere raggiunto l'obiettivo di dare coesione a tutto il gruppo?

"Non abbiamo raggiunto ancora nulla. L'unico obiettivo è quello per cui sono stato chiamato qui. Non c'è stato mai un giorno in cui non abbia sentito dentro il sacro fuoco, il senso di responsabilità. L'unica cosa che mi interessa è l'obiettivo finale, al resto non dedico nemmeno un secondo dei miei pensieri. Potreste capirlo se vedeste gli allenamenti; io penso solo al risultato da raggiungere, non potete capire quanto lo voglio. Nella vita può succedere qualsiasi cosa, ma quel che conta è quello che vuoi tu".

Sirigu sta bene? A Verona ha un po' spaventato...

"Non ho avuto riscontri negativi su di lui, quindi per me è tutto a posto".

Sfida chiama sfida: dopo alcune esperienze che sono state part-time, quanta voglia ha di una sfida iniziata dall'inizio?

"Faccio fatica a rispondere a questa domanda. Io ho già avuto esperienze partendo dall'inizio e spesso abbiamo fatto secondo me un ottimo lavoro. Questo non mi è mai passato per la testa in questo periodo, so che il mio futuro è il presente. Ogni giorno penso a cosa poso fare di più, penso a quello che può sfuggirmi. E' un'ossessione che è quasi una condanna ma è quello che mi fa sentire vivo. Non dedico pensieri a quello che sfugge al mio controllo. A me interessa quello che stiamo facendo. La forza di volontà che hai non è misurabile, non esistono computer che possono misurare le emozioni che provi facendo quello che stai facendo. Spero che non vi arrabbierete se non rispondo. A me ora interessa non dico nemmeno la partita di domani, ma già solo l'allenamento di oggi".

Questo di oggi è il Toro che lei aveva in testa il giorno in cui ha firmato?

"Conosci i giocatori solo quando li alleni. Comunque il gioco espresso rispecchia le caratteristiche dei giocatori. Quando subentri ci sono delle priorità che sono funzionali alle caratteristiche dei ragazzi. Quando parti dall'inizio costruisci una versione che sia molto più completa delle tue idee, perchè magari hai tempo di lavorare e conoscere i giocatori, ma comunque anche in quel caso è tutto in divenire. Quello che dico con certezza è che questo Toro ha la capacità di far vedere strategie diverse anche in funzione dell'avversario che si incontra. Incontrare il Verona non è come incontrare il Milan. Si può fare sempre meglio, io non sono mai completamente soddisfatto, anzi dentro di me c'è sempre una certa insoddisfazione latente. Ognuno di noi vorrebbe tendere alla perfezione anche se si sa che non si può raggiungere. Però questo Toro crede in quello che fa, si immedesima in quello che fa, e credo che chi guarda il Torino sia pago di questo. Anche se tutti noi vorremmo fare meglio".

Mancano quattro partite alla fine dell'esperienza. Sente analogie con altre esperienze? E c'è qualcosa che la fa stare più tranquillo?

"E' una domanda che mi fa fare delle riflessioni. Io non voglio mai stare tranquillo; noi dobbiamo essere sereni nel fare il nostro lavoro, che è una cosa diversa. C'è da conquistare un obiettivo importante, bisogna essere all'altezza della situazione nel voler giocare in maniera propositiva; noi crediamo nel percorso che abbiamo fatto. Ci siamo parlati all'inizio e abbiamo stabilito un percorso coi ragazzi. Dico loro quel che penso e quel che sento. Voglio solo che loro credano in quello che stanno facendo. Stanno dimostrando questo. Le 16 partite fin qui hanno dimostrato che la squadra ha valori diversi rispetto alla classifica attuale. Bisogna continuare a dimostrarlo, con entusiasmo. La mia tranquillità quindi è nel fatto che i ragazzi stanno lavorando e hanno voglia di raggiungere l'obiettivo che ci siamo messi in testa. Noi proseguiamo sulla strada e cerchiamo di raggiungere quel che ci serve per arrivare alla fine".