Lotito ammette: “Sarri in estate aveva chiesto Ricci. Ma le richieste economiche…”

Lotito sull'interesse di Sarri per Ricci: "Richiesta economica fuori logica per il valore del giocatore in relazione all'età"

"In estate chiedeva Ricci e Berardi - ha affermato Lotito riferendosi a Maurizio Sarri - Ho tentato di raggiungere questi obiettivi, ma ho ricevuto richieste fuori da ogni logica non solo per la portata economica, piuttosto che per il valore del giocatore in relazione all'età. Abbiamo preso Rovella e non penso che sia inferiore". Il Torino aveva valutato in estate il cartellino di Ricci intorno a 30 milioni di euro. La Lazio aveva provato in un primo tentativo concreto a offrirne 20 trovando il muro da parte della società granata, la cui intenzione sarebbe stata comunque trattenere il centrocampista salvo offerte ritenute conformi alla valutazione del giocatore. Poi si parlò a lungo di possibili nuovi affondi della Lazio, smentiti con forza da Vagnati in uno sfogo diventato virale e mai concretizzatisi.