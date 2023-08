Torino, Vagnati: “Ricci? Resta con noi, la Lazio ha preso tutti per il c…”

Torino, Vagnati su Ricci: "Ricci resta con noi, non sentiamo la Lazio da 20 giorni"

Vagnati ha smentito il riaccendersi di una trattativa tra Torino e Lazio in modo netto. "Sono venti giorni che non sento più la Lazio, ma niente, zero - ha esordito il direttore tecnico - Venti giorni, capisce? Non è che la Lazio mi ha chiamato di recente e mi ha fatto un'offerta. Su Ricci sono venti giorni che la Lazio ha preso per il culo tutti". Poi Vagnati ha ribadito: "La gente mi chiede, c'è o non c'è una trattativa? E a tutti dico: venti giorni fa mi aveva chiamato la Lazio, e venti giorni nel mercato sono come tre mesi. E a chi dice che possono sentirsi Lotito e Cairo, rispondo anche su questo che non si sentono da quei famosi venti giorni, basta e fine". E infine sul futuro di Ricci: "Mi auguro di essere stato chiaro una volta per tutte. Il ragazzo resta con noi".