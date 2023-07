Lutto, è mancato Vincenzo D’Amico: ex di Torino e Lazio

A 68 anni è morto al Policlinico Gemelli di Roma Vincenzo D'Amico, ex giocatore di Torino (stagione 1980-81) e Lazio (con cui si è laureato campione d'Italia nel 1974) e apprezzato opinionista negli studi Rai. Lottava da tempo contro un tumore, come aveva annunciato su facebook pochi mesi fa. Queste erano state le sue parole allora: “Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando!". Da tutta la redazione di ToroNews le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari in questo triste momento. La sua perdita lascerà un vuoto dentro tutti coloro che lo hanno conosciuto.