Mazzarri e la stagione da record con il Toro: media punti superiore a Juric

Domenica 7 gennaio alle ore 15:00 il Torino affronterà in casa il Napoli. I partenopei dopo un avvio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative hanno optato per un cambio in panchina e al posto dell'esonerato Rudi Garcia è arrivato Walter Mazzarri . Si è trattato di un grande ritorno visto che l'allenatore si era già seduto sulla panchina del Napoli dal 2009 al 2013, portando a casa risultati importanti e valorizzando tanti giocatori. Sarà proprio l'allenatore toscano il grande ex del match considerando i trascorsi sulla panchina granata dal 2018 al 2020.

Mazzarri, seconda gara da ex contro il Toro

Domenica Mazzarri affronterà per la seconda volta da ex il Torino. L'allenatore, infatti, ha già affrontato i granata dopo l'esperienza sotto la Mole in occasione del match contro il Cagliari, disputato a febbraio 2022. La partita terminò per 2 a 1 in favore dei sardi ed al termine della gara durante la conferenza stampa Mazzarri si tolse qualche sassolino dalle scarpe: "Da quando sono andato via io hanno cambiato una caterva di allenatori e mancava poco che ci si dovesse salvare la partita all’ultima giornata se non avessero pareggiato con la Lazio l’anno scorso. Mi ricordo quando siamo tornati in Europa dopo tantissimo tempo, il record di punti... Poi ci sono state cose che non mi sono piaciute e mi sono dimesso, avrei dovuto farlo prima. Poi abbiamo visto quello che è successo dopo… ”. Domenica l'allenatore tornerà a Torino per la seconda volta da ex, anche se non siederà in panchina a causa della squalifica rimediata durante la gara contro il Monza.