Torino-Cagliari 1-2, Mazzarri: “Lasciai a 27 punti, si è visto chi aveva ragione”

Al termine del match Torino-Cagliari, valido per la 27^ giornata di Serie A, il tecnico rossoblù Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la partita con le seguenti dichiarazioni.

"Pavoletti ha dato la svolta. In quel momento avevamo bisogno delle sponde degli attaccanti perché il Torino ci pressava uomo su uomo e avevamo bisogno di lanciare su Pavoletti che poteva dare fastidio a Bremer, per la forza che ha riesce bene a tenere palla. Grazie a lui i compagni hanno trovato spazi, come Deiola che è stato premiato con questo gol. Le mie scelte risultano ottime se i giocatori sono bravi a fare quello che chiedo e che mi aspetto facciano, quindi il merito è tutto loro. I ragazzi stanno giocando bene. Se avete visto la partita precedente col Napoli, abbiamo creato tante occasioni, più di oggi. Questa squadra gioca a calcio, pressa, a partire dagli attaccanti. Siamo una squadra con la S maiuscola ma dobbiamo continuare così fino alla fine perché abbiamo buttato un girone di andata e anche le altre concorrenti corrono. Ora pensare alla Lazio, anche se i ragazzi domani meritano un giorno di riposo".