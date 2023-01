Migjen Basha, l’ex centrocampista granata compie oggi 36 anni

89 presenze e 4 gol in 4 stagioni al Torino per lo svizzero-albanese

Migjen Basha spegne oggi 36 candeline. Con la maglia del Toro ha raccolto 89 presenze e 4 gol. Arrivò sotto la Mole nell'estate del 2011, quando i granata, allora in Serie B, erano allenati da Gian Piero Ventura. Preso in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta, il centrocampista divenne presto uno dei titolari, segnando il suo primo gol in un Torino-Pescara 4-2 del dicembre 2011. A fine anno poi fu esercitato il riscatto con comproprietà, ma passò al Torino solo nell'estate 2013 alle buste. Nel frattempo conquistò la Serie A e segnò il suo primo gol in Torino-Parma 1-3 del 28/10/2012. Poi però, nel giorno del famoso Torino-Genoa 2-1 con gol di Cerci allo scadere, subì una distorsione alla caviglia, che lo tenne fuori dal campo sino al marzo 2015. Disputò i restanti 3 mesi della stagione in granata, prima di lasciare la piazza per il mancato rinnovo di contratto. 7 anni dopo, Basha ha dato l'addio al calcio giocato. L'ultima esperienza fu al Neuchâtel Xamax FCS, squadra della Serie B svizzera.