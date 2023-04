Miranchuk pre Torino-Atalanta: “Devo migliorare in fase difensiva”

Poco prima dell'inizio della sfida tra Torino e Atalanta, valida per la 32^ giornata di Serie A, Aleksey Miranchuk è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Devo ancora migliorare in tante cose ma il mister mi chiede di aiutare in fase difensiva. Il calcio non è solo fare gol".