Mondiali Qatar, i convocati del Senegal: assente Seck

I convocati del Senegal per i Mondiali in Qatar: non c'è Seck

Dopo l'esclusione di Karol Linetty dai Mondiali in Qatar, arriva anche quella di Demba Seck. Il trequartista granata era entrato nel giro della Nazionale solo da qualche mese, trovando la prima convocazione al termine della scorsa stagione e facendo l'esordio con la maglia del Senegal a fine settembre in amichevole contro la Bolivia. Il ct Aliou Cissé ha scelto di non convocarlo per la rassegna Mondiale.