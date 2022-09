Torino, Seck e Singo in campo con le loro Nazionali

C'è la pausa per le nazionali e tanti granata sono impegnati a difendere i colori del proprio Paese: oggi è stato il turno di Singo e di Seck. Nell'amichevole della sua Costa d'Avorio contro il Togo, giocata allo stadio Robert Diochon, a Le Petit-Quevilly, in Francia, sessantadue minuti in campo per Wilfried Singo. 2-1 il risultato finale per gli Elefanti, i quali, passati in vantaggio al minuto 60 con un gol del centrocampista Seko Fofana, hanno poi raddoppiato grazie al gol su rigore di Franck Kessié al 69'. Inutile sul finale la rete dell'attaccante degli ospiti Karim Dermane. Singo, sceso nuovamente in campo con la maglia degli ivoriani dopo oltre un anno dall'ultima volta (luglio 2021), ha disputato un'oretta da centrale destro del 3-5-2, prima di essere sostituito al 62' da Jean-Philippe Krasso. Un nuovo ruolo per il granata, che in questa fase di rinnovamento della sua nazionale post mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, cercherà di farsi notare dal CT Gasset per scalare le gerarchie. Il prossimo impegno degli africani sarà il match amichevole del 27 settembre contro la Guinea.