Monza, Galliani: “Izzo persona fantastica. Il riscatto non dipende dalla condanna”

Izzo: una buona stagione a Monza, ma ora c'è una condanna pesante

Armando Izzo è stato artefice di una buona stagione in Lombardia. L'ex granata è diventato uno dei titolari e su di lui il tecnico Palladino ripone enorme fiducia. Il difensore, però, ieri è stato condannato in primo grado a cinque di carcere per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Su Instagram qualche minuto dopo l'uscita della notizia il giocatore ha scritto: "Sono molto deluso dalla sentenza di primo grado. Sono stato assolto per non aver commesso il fatto nella partita Avellino - Reggina del 25 maggio 2014 ma vengo accusato di aver combinato la partita Modena - Avellino del 17 maggio 2014, una partita che non ho neanche giocato. Leggerò le motivazioni con i miei avvocati e presenteremo appello. Credo nella giustizia e sono sicuro che verrà dimostrata la mia assoluta estraneità all’ambiente criminale. Ringrazio AC Monza e la mia famiglia, che mi sono sempre vicini. Non smetto di combattere!". Oggi non ha tardato la risposta di Galliani al termine dell'assemblea di lega: “Armando Izzo è una persona fantastica, il suo riscatto non dipende da questa condanna in primo grado. Ho parlato con il ragazzo, ma è una situazione che non riguarda il mercato”. Ebbene, questa condanna non ha minato la fiducia nei confronti di Izzo da parte del Monza. Ora c'è un finale di stagione tutto da vivere e poi, oltreché di giustizia sportiva, si parlerà anche di mercato. Anche il rinnovo di Palladino, che non sarà presente all'Olimpico-Grande Torino per squalifica domenica pomeriggio, sarà trattato a breve, così sempre Galliani sulla vicenda: “Con lui parleremo la prossima settimana”.