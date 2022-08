Monza-Torino, le probabili formazioni: c’è Vanja, Miranchuk subito dall’inizio

Le probabili scelte di formazione di Stroppa e Juric per questa prima giornata del campionato di Serie A 2022/23

Federico De Milano

Il Torino è pronto a dar inizio al campionato di Serie A 2022/23. Il primo avversario contro cui giocheranno i granata sarà il Monza, formazione neopromossa dalla Serie B ma con grandi ambizioni e che fin qui ha condotto un mercato davvero importante. L'obiettivo del Toro sarà ovviamente quello di partire con il piede giusto e per farlo Ivan Juric sta studiando quale possa essere il miglior undici possibile da mandare in campo. Il modulo di partenza sarà il consueto 3-4-2-1 che è un marchio di fabbrica del tecnico ex Verona.

Il campionato inizia subito con dei problemi in difesa

Tra i pali ci sarà Vanja Milinkovic-Savic, che sarà il titolare in questo avvio di stagione, come confermato da Juric in conferenza stampa. Davanti al portiere serbo tutto lascia pensare che verrà dato spazio a Djidji, Adopo e Rodriguez. Il classe 2000 reduce dal prestito alla Viterbese ha già ricoperto questo ruolo in alcune amichevoli estive e domani potrebbe iniziare dal primo minuto vista l'emergenza che c'è nel reparto difensivo. Buongiorno è squalificato, Zima infortunato e Izzo viaggia verso una nuova dai convocati.

Il centrocampo offre ampie garanzie a Juric

In mediana invece le scelte sono già state prese. La coppia di centrali titolari Lukic e Ricci senza colpi di scena sarà quella che scenderà in campo dal primo minuto a Monza. Qualche dubbio in più c'è invece sugli esterni con Singo che sembra essere certo di una maglia da titolare mentre l'altro posto se lo contendono Lazaro e Aina con quest'ultimo in vantaggio al momento.

L'attacco è il reparto con più novità

In avanti invece Juric potrebbe schierare fin da subito il nuovo arrivato Miranchuk perché come ammesso in conferenza stampa arriva dal Gasp e quindi è già più pronto di altri e perché Seck non sarà convocato. Al suo fianco dovrebbe essere concesso spazio a quel Radonjic che ha ben impressionato in Coppa Italia contro il Palermo. Il centravanti rimane ancora un dubbio per il tecnico granata che deve ancora scegliere tra Pellegri e Sanabria. Al momento il paraguaiano appare leggermente favorito.

Il Monza metterà in campo subito molti nuovi acquisti

Giovanni Stroppa può essere soddisfatto dopo un mercato che gli ha regalato davvero molti colpi nuovi per questa prima storica annata del Monza in Serie A. Il tecnico, che potrebbe mandare la sua squadra in campo con un 3-5-2, avrà subito modo di vederne tanti all'opera fin da questo primo incontro. In porta ci sarà Cragno e davanti a lui dovrebbe essere dato spazio ad altri nuovi acquisti come Marlon, Ranocchia e Carboni. Gli esterni dovrebbero essere rispettivamente a destra e a sinistra: Birindelli e Carlos Augusto. In mediana potrebbe mancare capitan Pessina che sta cercando di recuperare e allora in quel caso giocheranno Ciurria, Barberis e Valoti. L'attacco, senza colpi di scena, sarà composto dalla composto dalla coppia Caprari-Gytkjaer.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONZA-TORINO:

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Ranocchia, Carboni; Birindelli, Ciurria, Barberis, Valoti, Carlos Augusto; Caprari, Gytkjaer. A disposizione: Di Gregorio, Sorrentino, Mari, Antov, Caldirola, Marrone, Sensi, Colpani, D’Alessandro, Molina, S. Vignato, Mota Carvalho, F. Ranocchia. Allenatore: Stroppa.

Ballottaggi: -

Infortunati: Pessina

Squalificati: Machin, Lamanna

Diffidati: -

Altri: Donati, Bettella, Siatounis, Scozzarella, Maric, Paletta, Sampirisi, Anastasio, Mazzitelli, Rigori, Pedro Pereira

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Ilkhan, Lazaro, Linetty, Vlasic, Pellegri, Segre. Allenatore: Juric.

Ballottaggi: Aina - Lazaro 60% - 40% --- Sanabria - Pellegri 60% - 40%

Infortunati: Zima, Vojvoda

Squalificati: Buongiorno

Diffidati: -

Altri: Zaza, Edera, Verdi, Izzo, Seck