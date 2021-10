Napoli-Torino è anche Insigne contro Belotti: duello tra capitani in scadenza

Entrambi con il contratto in scadenza a giugno 2022 non sembrano intenzionati a rinnovare

INSIGNE - Cresciuto nel vivaio partenopeo, Lorenzo Insigne è da sempre un valore in più per il Napoli e per Napoli, dato che il 24 azzurro incarna il sogno di ogni singolo tifoso partenopeo. E' infatti lo scugnizzo della città, che dai campi di periferia arriva giocare nel Napoli e ad indossare la fascia di capitano. Però, nonostante l'importante legame tra giocatore, città e società, non sembra essere facile raggiungere un accordo per il prolungamento del contratto. Tra le parti balla infatti un milione, per quel che riguarda l'ingaggio, ma in più la richiesta del calciatore di 7 milioni come bonus alla firma del contratto è ritenuta eccessiva dalla società. E' una situazione quindi tutta in divenire, ma quel che è certo è che Insigne, sino all'ultimo giorno di contratto, darà il massimo per la squadra del suo cuore.