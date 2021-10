Le probabili formazioni di Napoli-Torino: trequarti con gli uomini contati

Le scelte del tecnico granata e gli ultimi dubbi in vista della sfida di domani con il Napoli

Ci siamo. Dopo due settimane di interruzione per via della sosta per la Nazionali, riparte la Serie A. Per il Torino subito un impegno molto difficile, dato che, domani alle ore 18:00, dovrà affrontare allo stadio Maradona il Napoli di Spalletti, l'unica squadra a punteggio pieno del campionato, con 7 vittorie nelle prime 7 giornate.