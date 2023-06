Dopo aver diramato la lista dei preconvocati per le final four di Nations League, il CT Roberto Mancini ha ridotto a 23 il numero dei calciatori che prenderanno parte al match contro la Spagna, in programma il 15 giugno. Tra gli esclusi c'è Alessandro Buongiorno: il difensore granata venerdì mattina dovrà dunque lasciare il ritiro. Oltre a Buongiorno, Mancini - rispetto alla lista dei pre-convocati - ha escluso anche Locatelli, Zaccagni, Baschirotto, Florenzi e Gatti.