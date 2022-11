Nazionali, Albania-Italia 1-3: Berisha titolare, Ricci entra a fine primo tempo

Questa sera alle ore 20:45 l'Italia di Samuele Ricci ha sfidato in trasferta l'Albania di Etrit Berisha in un match che si è concluso 1-3 per gli azzurri. I due giocatori del Torino si sono affrontati in questa gara amichevole tra due formazioni che, loro malgrado, non si sono qualificate per i Mondiali in Qatar. Questa sera il portiere albanese è sceso in campo fin dall'inizio raccogliendo così minuti preziosi visto che non è ancora riuscito a scendere in campo in questa stagione con il Toro. Proprio nella giornata di ieri Berisha ha ammesso di star valutando un possibile trasferimento. La partita è stata vinta dalla squadra di Mancini per 1-3 ma a passare in vantaggio sono stati i padroni di casa grazie a Ismajli che ha trovato il gol 16^. Poco dopo gli azzurri hanno ribaltato il match grazie alle reti di Di Lorenzo e Grifo. Nel secondo tempo, al minuto 64, Grifo ha trovato la doppietta personale e il gol del definitivo 1-3. Un punteggio che certamente avrà deluso Berisha che sperava di non subire 3 reti in questa amichevole. Al 44' del primo tempo, mentre il punteggio era sull'1-2 in favore dell'Italia, Tonali è caduto sul terreno di gioco in seguito ad un contrasto aereo. Il centrocampista del Milan è stato costretto ad uscire dal campo e al suo posto è entrato il granata Ricci. Il regista granata ha così avuto modo di giocare i minuti di recupero della prima frazione più tutto il secondo tempo. Per l'ex Empoli si è trattata della seconda presenza assoluta in Nazionale maggiore e ha disputato una buona partita mettendo in mostra le sue qualità in fase di impostazione. I prossimi impegni per queste due Nazionali saranno sabato 19 con Albania-Armenia e domenica 20 con Austria-Italia.