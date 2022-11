Torino, Berisha: “Pensavo di giocare molto di più. Valuto di andare altrove”

Non è stato un inizio di stagione semplice per Etrit Berisha. Ivan Juric ha scelto di ridare fiducia a Vanja Milinkovic-Savic, dopo la bocciatura della seconda metà dell'ultimo campionato, relegando nuovamente l'albanese al ruolo di secondo. Fin qui nessuna apparizione stagionale per Berisha, 0 minuti all'attivo dopo 15 giornate di Serie A e nessuno spazio nemmeno in Coppa Italia.

Torino, Berisha svela: "Ho fatto il massimo per aiutare la squadra, pensavo di poter giocare molto di più"

Durante la conferenza stampa di presentazione di Albania-Italia, amichevole in programma domani sera, Berisha è stato interrogato anche sulla situazione che sta vivendo al Torino. "Nelle ultime gare della scorsa stagione ho avuto la possibilità di giocare e credo di aver fatto il massimo per aiutare la squadra. Penso di aver fatto bene, mi sentivo molto bene - ha spiegato il portiere albanese, raccontando poi come le speranze di un maggiore minutaggio siano però svanite - Pensavo di poter giocare molto di più in questa prima parte di stagione ma così non è stato. Farò sempre il mio massimo, ma se non ci sarà spazio forse in futuro valuterò anche l'opportunità di andare altrove".