Nazionali, Austria-Italia 2-0: Ricci non prende parte alla sconfitta azzurra

Serata storta per la Nazionale Italiana che chiude il suo 2022 con un brutto scivolone. Gli azzurri del CT Roberto Mancini cadono in trasferta contro l'Austria venendo sconfitti 2-0. A decidere il match sono state le reti di Schlager al 6' e di Alaba al 35', entrambe nel primo tempo. Suo malgrado non c'è stato spazio per il centrocampista del Torino Samuele Ricci, né come titolare né a gara in corso. Il regista granata è infatti rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro, dopo aver invece giocato buona parte del match vinto mercoledì contro l'Albania.Mancini ha probabilmente preferito dare spazio ad altri dei tanti calciatori convocati, dopo aver già appunto visto all'opera il centrocampista ex Empoli. A questo punto sono terminati gli impegni con l'Italia per Ricci che adesso potrà godersi un periodo di vacanza prima di far rientro a Torino per riprendere la preparazione con mister Juric in vista della ripartenza a gennaio della Serie A.