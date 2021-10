Bielorussia-Rep. Ceca 0-2: Zima per la prima volta titolare in Nazionale

Continua la battaglia per il secondo posto con il Galles, i verdetti sono rimandati alla sosta di novembre

ZIMA - Nella sfida odierna, David Zima ha collezionato la sua terza presenza in nazionale maggiore, la prima in assoluto da titolare. Il granata, che non scendeva in campo con la maglia della Repubblica Ceca dalla sfida del 4 giugno in amichevole con l'Italia, oggi è stato schierato a sorpresa negli undici di partenza dal CT Jaroslav Silhavy, che lo ha disposto al centro della difesa al fianco del 32enne dello Sparta Praga Celustka. Per Zima 90' in campo e una buona prova, con la quale ha contribuito a mantenere inviolata la porta di Vaclik, non concedendo ai bielorussi neanche un tiro nello specchio della porta. La sua solita aggressività è stata un fattore rilevante della sfida ed è costata anche un cartellino giallo al difensore granata al 73'. In generale, una prestazione convincente, che fa ben sperare per il futuro di Zima non solo in Nazionale ma anche al Torino. E ora che i suoi impegni con la Repubblica Ceca sono terminati, Zima potrà fare rientro proprio in Piemonte. Domenica c'è il Napoli e il difensore ceco si candida fortemente per una maglia da titolare.