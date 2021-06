Nazionali: Ghana-Costa D’Avorio 0-0, Singo si riscopre esterno alto del 4-3-3

Nel pareggio a reti bianche con il Ghana, Singo va molto vicino al gol del vantaggio

Alla sua seconda presenza in Nazionale, altri ottimi 73 minuti per Wilfried Singo con la sua Costa D'Avorio, che nella giornata di ieri ha affrontato il Ghana in amichevole a Cape Coast. Una partita terminata a reti bianche, nella quale il numero 17 granata è stato schierato come esterno alto del 4-3-3, anche se spesso si scambiava di posizione con il terzino Aurier. Nonostante il ruolo inconsueto, ha comunque disputato un'ottima gara a livello di quantità e corsa, ed è stato anche pericoloso in area di rigore avversaria, andando vicino al gol nel primo tempo dopo un triangolo con il centravanti Haller.