Nazionali, il granata Vojvoda favorito per partire dal 1′ in Grecia-Kosovo

Il terzino del Torino questa sera dovrebbe scendere in campo da titolare nell'ultimo match del girone della sua Nazionale

Questa sera ci sarà l'ultimo match del girone di qualificazione ai Mondiali per il Kosovo di Mergim Vojovoda. La Nazionale balcanica del terzino del Toro scenderà in campo alle 20.45 sul campo della Grecia. Si tratta di una partita che avrà poco da dire in quanto si sfidano due Nazionali che hanno poco o nulla da chiedere essendo entrambe già matematicamente fuori dai prossimi Mondiali in Qatar. Dopo aver disputato tutti e 90 i minuti mercoledì in amichevole contro la Giordania, Vojvoda dovrebbe essere schierato nuovamente dal primo minuto dal suo CT Primoz Gliha. Il terzino del Toro è uno dei punti fermi della selezione kosovara e, a meno di scelte di turnover data la poca importanza della partita, potrebbe raccogliere un'altra presenza che gli permetterà di mettere minuti preziosi nelle gambe. Nel Toro lo spazio a sua disposizione non è molto e se vorrà mettersi in mostra anche per le future scelte di Ivan Juric dovrà sfruttare le partite con la Nazionale come questa.