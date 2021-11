Nazionali, Kosovo-Giordania 0-2: Vojvoda in campo per 90′

Il terzino del Torino è uno dei punti fermi della sua Nazionale, minuti preziosi in amichevole dopo il poco spazio trovato in maglia granata

Come anticipato questa mattina, il terzino del Torino Mergim Vojvoda è stato schierato nella formazione titolare del suo Kosovo per l'amichevole contro la Giordania. L'ex Standard Liegi è uscito sconfitto dal match, terminato 2-0, ma ha disputato tutti e 90 i minuti. Uno scenario che spesso si presenta quando veste la maglia della sua Nazionale di cui il terzino granata è uno dei punti fermi. Per Vojvoda sono preziosi i minuti messi nelle gambe in occasione della sfida alla Giordania. Finora infatti lo spazio al Torino per lui è stato davvero poco e certamente uno dei suoi obietti sarà convincere Juric a concedergli più occasioni. L'esterno kosovaro ha raccolto solo 6 spezzoni di gara con i granata in questa stagione e nessuna presenza da titolare.