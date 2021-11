Nazionali, oggi in campo Vojvoda: obiettivo farsi spazio anche nel Torino

Il terzino del Torino questa sera alle ore 18 sarà impegnato con la sua Nazionale in amichevole contro la Giordania

MINUTAGGIO - Sebbene uno degli esterni migliori della rosa granata Cristian Ansaldi abbia saltato le ultime 3 partite per infortunio, lo spazio per Vojvoda non è aumentato molto. In questa stagione l'esterno kosovaro non è ancora riuscito a scendere in campo dal primo minuto con la maglia del Torino. Per lui si contano solo 6 presenze, tutte però a partita in corso. Il numero 27 granata può sperare che la Coppa d'Africa, in programma il prossimo mese di gennaio, diventi una buona occasione per riuscire a giocare con maggiore continuità. In quel periodo gli altri due concorrenti per un posto sugli esterni, ovvero Ola Aina e Wilfried Singo, dovrebbero partire con le rispettive Nazionali. A quel punto Vojvoda dovrà essere bravo a dimostrarsi all'altezza di una maglia da titolare e il modo migliore per farlo è convincere Juric con delle buone prestazioni anche con la maglia del suo Kosovo, a partire già da questa sera.