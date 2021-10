Nazionali, Kosovo-Georgia 1-2: Vojvoda si riprende la fascia destra

Il Kosovo viene raggiunto dalla Georgia al quarto posto, ma scivola all'ultimo per via della differenza reti

Altra sconfitta per il Kosovo di Vojvoda, che dopo la Svezia, è stato infatti anche battuto 1-2 dalla Georgia, la quale, ieri a Pristina, è passata in vantaggio prima con Okriashvili e poi con Davitashvili. Ininfluente ai fini del risultato il gol di Muriqi su rigore nel finale del primo tempo. E' una sconfitta che fa male fino a un certo punto, dato che entrambe le squadre non hanno più possibilità di raggiungere nemmeno il secondo posto nel girone, che vale la qualificazione ai playoff per il mondiale, ma che certifica il momento negativo del Kosovo dato che, con questa vittoria, la Georgia riesce a raggiungere a quota 4 proprio il Kosovo al quarto (nonchè penultimo) posto, ma lo supera momentaneamente per via del vantaggio nella differenza reti. Nell'altra partita del girone la Svezia ha avuto la meglio contro le Grecia ed ora è prima in solitaria a quota 16 punti, davanti alla Spagna seconda (15 punti) e alla Grecia stessa (9).