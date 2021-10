Nazionali, oggi Svezia-Kosovo: Vojvoda per riscattare un avvio di stagione mediocre

Punto fermo del Kosovo, il granata non avrà problemi a ricevere la maglia da titolare

Luca Bonello

Ultima chiamata per Qatar 2022 per il Kosovo di Vojvoda. I ragazzi di Challandes saranno impegnati oggi alle ore 18:00 contro la Svezia in una partita che può segnare definitivamente le sorti del girone ed il destino dei kosovari stessi.

CLASSIFICA - Al momento, la classifica non sorride a Vojvoda e compagni che sono relegati al quarto posto con 4 punti, davanti soltanto alla Georgia, che è ferma a quota 1. In vetta invece c'è la Spagna, che, con 13 punti all'attivo, vola verso la qualificazione diretta al mondiale. Seconda è la Svezia a quota 9, terza la Grecia a 6. Anche la somma totale delle partite giocate non favorisce il Kosovo, che ne ha già disputate 5 come la Georgia, mentre la Grecia e la Svezia solo 4 (la Spagna già a 6).

VOJVODA - Ormai un punto fermo della nazionale kosovara, Vojvoda non dovrebbe avere problemi nel ricevere la maglia da titolare. Il granata è indispensabile per questa squadra, nella quale è stato schierato come terzino destro, suo ruolo naturale, ma anche come centrale o terzino sinistro. Vojvoda non è reduce da un avvio di stagione brillante. Stabilmente superato da Singo nelle gerarchie di Juric per quanto riguarda l'out di destra, Mergim ha racimolato solo 63 minuti di gioco nelle prime sette partite. Con la sua Nazionale vuole dunque cercare di dare una sterzata alla sua stagione.