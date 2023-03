Nazionali, Singo convocato dalla Costa d’Avorio per le gare con le Isole Comore

La Nazionale della Costa d'Avorio sarà impegnata il 24 e il 28 marzo per due partite di Qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Si tratta di una doppia sfida contro le Isole Comore, la prima in casa e la seconda in trasferta, alle quali prenderà parte anche l'esterno del Torino Wilfred Singo. Il granata classe 2000 è stato infatti inserito nell'elenco dei convocati per questi due match da parte del suo CT Jean-Louis Gasset. In questa lista, è presente anche l'attaccante della Fiorentina Kouame.