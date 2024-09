Inizia una nuova giornata di impegni per i giocatori del Torino che sono in giro per il mondo con le rispettive Nazionali (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO). Un viaggio molto lungo è quello che ha dovuto fare Sanabria che è tornato nel suo Paraguay a quasi un anno di distanza e ha giocato questa notte. Scenderà in campo invece oggi pomeriggio il giovane esterno granata Njie che è stato selezionato nella Svezia U20.