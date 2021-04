Nicola pre Torino-Juventus: “Sarà una partita sentita, rappresenta la città”

"E' una partita piacevole da giocare, vogliamo scendere in campo. Rappresenta la città, è una gara sentita diversamente. L'abbiamo vissuta bene, in queste due settimane ci abbiamo lavorato bene e c'è tanta curiosità da parte nostra, è il mio primo derby di Torino. Abito vicino a Torino, chi ha questi colori come passione basta un cenno e si capisce che è qualcosa di bello da vivere. Mentre chi tifa per l'altra parte, c'è un distacco superiore. Non vi dico cosa dirò ai miei ragazzi perché non abbiamo ancora parlato, sicuramente faremo ancora qualcosa domani prima della partita. Cercheremo di dare il massimo, a me interessa questo. E serve la voglia e il piacere di confrontarsi".