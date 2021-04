Nicola pre Torino-Roma: “Il mondo appartiene agli ottimisti, noi dobbiamo esserlo”

1 di 4

CONFERENZA

L'allenatore del Toro, Davide Nicola, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Roma, valevole per la 31^ giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 18 per questa partita che verrà giocata allo stadio Olimpico Grande Torino.

Così il tecnico granata.

Che ambiente si è creato dopo la vittoria di Udine?

"L'ambiente che volevamo cercare di creare. I risultati sono la conseguenza, mai la causa. I ragazzi si stanno dedicando a questo gioco-lavoro con entusiasmo e sono loro i primi a pretendere il massimo. Quindi stiamo creando l'ambiente che volevamo cercare di creare".

La scorsa settimana ha destato curiosità la parola kaizen. Stavolta quale è la citazione?

"Mi prendete alla sprovvista, con quella parola io volevo solo riassumere la filosofia del miglioramento continuo a piccoli passi che è quella che stiamo perseguendo: dobbiamo continuare a concentrarci su questo. Il nostro obiettivo è cercare di migliorare ogni giorno. Non è che studio citazioni, ma magari mi concentro sul come veicolare un messaggio. A questo proposito posso dire che ho visto un articolo del vescovo di Pinerolo il cui titolo mi piace molto: il mondo appartiene agli ottimisti e i pessimisti sono solo spettatori. Non è che gli ottimisti non sanno che le cose sono difficili, ma lavorano con entusiasmo per migliorare".

Domani Sonego sarà ospite di Torino Channel. Lui è un altro che non molla mai...

"Questo è lo spirito Toro. Non mollando mai si creano motivazioni per sè stessi e per chi ci sta attorno. Il fatto che Lorenzo sia ospite da noi ci rende immensamente felice".