Nicola: “Sanabria? Può giocare con un’altra punta e incrementare la sua resa”

Le parole dell'allenatore ex Toro in seguito alla sconfitta dei granata contro l'Atalanta nel 32° turno di Serie A

Sanabria è stato un tuo giocatore quando allenavi al Toro, che opinione hai di lui? "Sanabria quest'anno è a 10 gol quindi ha la doppia cifra nelle sue corde. Lui è un giocatore molto tecnico che può fare la prima punta come sta facendo molto bene con Juric ma può giocare anche con un compagno di reparto. Secondo me può avere continuità e incrementare anche di più la resa in campo. Tonny a me piace tantissimo e il suo gioco dimostra che piace anche a Juric. Mi piace anche per la sua intelligenza in campo".