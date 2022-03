Pellegri prova a farsi spazio in questo Toro. E a Bologna sfida il suocero

La concorrenza nel ruolo è alta, ma Pellegri vuole ritagliarsi uno spazio importante in questo finale di stagione. A Bologna un match speciale

Arrivato nel mercato di gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Monaco, Pietro Pellegri sta provando a farsi spazio in questo Torino, ma, per ora, il minutaggio è piuttosto basso. Nelle quattro partite disputate dai granata da quando è arrivato infatti, il classe 2001 è stato impiegato solamente per 30 minuti (19 con l'Udinese e 11 con il Cagliari), mentre è rimasto in panchina nel derby e non è stato neanche convocato per il match con il Venezia.

PASSO PASSO - Pietro Pellegri gode del gradimento di Juric, ma deve lavorare ancora molto per poter diventare una prima scelta dell'attacco granata, per due motivi in particolare. Il primo è la concorrenza, che nel ruolo della punta centrale è particolarmente agguerrita. Pellegri, che per caratteristiche non può occupare altre posizioni nel 3-4-2-1, deve infatti fare i conti con due ottimi calciatori come Belotti e Sanabria. Il secondo riguarda invece i problemi fisici, che spesso l'hanno attanagliato in carriera. L'ultimo in ordine di tempo (quello agli adduttori rimediato ad inizio dicembre in Milan- Salernitana) l'ha tenuto lontano dal campo per oltre un mese e, per questo motivo, e perché spesso è stato soggetto a ricadute, Juric e lo staff medico granata gli hanno predisposto una tabella personalizzata per ritornare in forma, la quale include anche la possibilità di saltare delle partite, come accaduto in Torino-Venezia, match per il quale non è stato nemmeno convocato. Juric ha già specificato di voler adottare grande cautela per assicurarsi che Pellegri non rimanga ancora vittima di problemi fisici.