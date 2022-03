Bologna, nuovo caso Covid: emerge un positivo nel gruppo squadra

La formazione di Mihajlovic, prossima avversaria del Torino, deve far fronte con un nuovo caso di positività al Covid nel gruppo squadra

Il prossimo avversario del Torino di Ivan Juric sarà il Bologna e il fischio d'inizio di questa gara è programmato per domenica 6 marzo alle ore 15. La formazione felsinea ha però annunciato quest'oggi che dovrà far fronte ad un caso di positività al Covid-19. Lo si apprende tramite una nota pubblicata dalla società emiliana sul proprio sito ufficiale nella quale si legge che un membro del gruppo squadra è stato posto in isolamento dopo essere risultato positivo ad un test.