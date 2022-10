Pioli imbattuto contro il Toro da 18 gare: a Juric il compito di fermarlo

Tre vittorie dell'attuale allenatore rossonero contro il collega granata. Il croato ha battuto Pioli solo in un Genoa-Inter

Andrea Calderoni

Stefano Pioli non perde contro il Torino dal 22 settembre 2013, da quasi un decennio. Da quel momento 18 partite consecutive senza sconfitte. L'allenatore campione d'Italia in carica ha cambiato diverse panchine (dalla Lazio all'Inter, dalla Fiorentina al Milan), eppure non ha più perso contro i granata, anzi ha quasi sempre vinto. I pareggi infatti sono stati 5, mentre i successi ben 13 su 18 dal settembre 2013 in avanti. Negli ultimi anni Pioli si è quindi trasformato in una vera e propria bestia nera del Torino. Prima non era stato così, tanto che ci sono state 5 sconfitte nella carriera di Pioli contro i granata: tre in Serie B con Modena e Sassuolo, un paio in Serie A con il Bologna. Dal canto proprio Ivan Juric non ha uno storico così felice contro il Milan. Su 10 gare giocate ne ha vinta soltanto una, quella del 25 ottobre 2016 con il Genoa (rotondo 3 a 0). Le sconfitte sono state cinque, i pareggi quattro. Su 30 punti disponibili Juric ne ha così conquistati contro il Diavolo appena 7, tanto che la sua media punti è di 0,70.

Pioli è in vantaggio su Juric. Per il croato una sola vittoria — E il duello a distanza tra Juric e Pioli come è andato finora? Il rossonero è in vantaggio: 3 vittorie e 3 pareggi in 7 match disputati. Juric ha sconfitto Pioli soltanto in un Genoa-Inter del 7 maggio 2017. Juric ha inoltre fermato per due volte su tre il Milan di Pioli ai tempi dell'Hellas Verona; il croato ha raccolto un paio di pareggi al "Meazza" con il suo Hellas perdendo soltanto in casa 2 a 0 nel marzo 2021.

Juric e Pioli hanno ereditato situazioni simili e stanno ben figurando — La storia di Juric al Torino e di Pioli al Milan per come è iniziata la si può considerare abbastanza similare. Entrambi sono subentrati in due grandi club in profonda difficoltà. I granata erano reduci da due salvezze miracolose ottenute soltanto in dirittura d'arrivo, mentre i rossoneri erano da diversi anni piuttosto mediocri e stavano vivendo una fase di ricostruzione. L'avvio di Pioli è stato più duro di quello di Juric, poi però si sa come sono evolute le cose. Il Milan con Pioli è tornato a vincere il campionato e in questa stagione è in piena lotta per Champions League e Serie A. Juric ha ridato un'identità al Torino. Le cose stanno andando piuttosto bene in questo biennio anche perché il croato sta seminando tanto tra giovani valorizzati e risultati ottenuti. Uno dei pochi crucci di Juric riguarda l'andamento con le grandi del torneo; il Torino infatti non ha mai sconfitto una big da quando Juric siede in panchina. Le prestazioni ci sono quasi sempre state, eppure i risultati sono stati insoddisfacenti. Ecco perché il match contro il Milan avrà un peso specifico notevole per il croato.