Pjaca, buona la prima: spunti interessanti e una traversa all’esordio in granata

Buoni segnali da Pjaca all'esordio in granata, ora resta da capire se la collocazione tattica sia la più adeguata

Tra i più positivi dell'amichevole contro il Rennes non si può non menzionare l'osservato speciale, Marko Pjaca. Diversi spunti interessanti e una traversa centrata nel finale di primo tempo tra le cose migliori: ciò che ha sorpreso maggiormente, però, è l'impatto che è riuscito ad avere a due giorni di distanza dall'arrivo nel gruppo. Giovedì si è allenato per la prima volta con i nuovi compagni a Santa Cristina, ma Juric non ha avuto problemi e gli ha subito affidato la trequarti, con una mossa che se vogliamo è inusuale. L'apprendistato continuerà e servirà altro tempo, ma la fiducia dell'allenatore granata è parsa evidente.